Ребенок дышит самостоятельно: мальчика, которого швырнули об пол в Шереметьево, вывели из комы

Врачам удалось стабилизировать состояние маленького мальчика, который попал в больницу после нападения хулигана в аэропорту Шереметьево. Сейчас ребенок дышит самостоятельно — его отключили от аппарата ИВЛ и вывели из искусственной комы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, двухлетний мальчик пребывает в сознании. Пока что он находится в реанимации, но врачи фиксируют положительную динамику. Есть шансы, что в скором времени маленького пациента переведут в обычную палату.

Пострадавшему ребенку требуется длительная реабилитация. По прогнозам врачей, на восстановление мальчика уйдет пара месяцев.

Ранее отец малыша рассказал, что хулиган, который бросил его сына об пол в аэропорту, дерзко вел себя во время допроса. Злоумышленник издевался над ним и матерью ребенка.