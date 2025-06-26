Мужчина, чей ребенок находится в больнице после нападения в аэропорту Шереметьево, рассказал журналистам о произошедшей ситуации. Оказалось, что хулиган, бросивший мальчика об пол, издевался над родителями во время допроса, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семейство прилетело в Россию из Афганистана, у всех его членов есть гражданство РФ. Мать мальчика беременна. В момент нападения на сына в аэропорту, только она была поблизости. Отец в это время находился в другом месте.

Когда хулиган бросил ребенка об пол, то женщина сразу же позвонила мужу. Она посчитала, что незнакомец убил ее сына.

«Никто не извинился. Даже в Следственном комитете, когда мы были, он (хулиган — Прим. Ред.) издевался. Он не человек, он — сатана, он — шайтан», — заявил отец пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для мужчины, который бросил об пол ребенка в Шереметьево. Его арестовали на время следствия.