«Ребенок дьявола»: у мальчика выросли 60-сантиметровые кисти из-за редкого заболевания

В Индии, в штате Джаркханд, подростка называют «ребенком дьявола». Прозвище он получил из-за редкого заболевания, из-за которого его кисти достигают 60-ти сантиметров.

16-летний Мохаммад Калим страдает макродактилией. Это аномалия, характеризующаяся увеличением пальцев рук и ног. Синдром встречается не часто и оттого вызывает отторжение у людей. Сейчас у юного индийца каждая кисть весит почти восемь килограммов.

Лечение заболевания очень сложное, причем не всегда приносящее результаты. Калиму попытались решить проблему хирургическим путем, но все стало только хуже. Его руки стали расти с удвоенной скоростью. Сверстники его избегают и обзывают Халком, из-за чего мальчик сильно расстраивается.

Но аномалия приносит ему дискомфорт еще и в бытовых вещах. Родственники Калима рассказывают, что подросток часто не может сам есть и мыться. Ему всегда нужна посторонняя помощь для дел, которые здоровые люди выполняют самостоятельно.

Родители подростка не сдаются, несмотря на неутешительные прогнозы. Они уверены, что стоит найти высококвалицированных специалистов, и они обязательно помогут их сыну. Тем не менее, отец Калима переживает, что из-за болезни мальчик не сможет жить полноценной и независимой жизнью.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина сходила на маникюр и лишилась части пальца.