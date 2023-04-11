Ребенок был весь в крови после атаки: дети в кафе вывели из себя жену российского хоккеиста

Россиянка с 6-летним сыном и его друзьями пришла в кафе, чтобы перекусить, но в заведении ее ребенка избили. На мальчика напала жена хоккеиста Константина Макарова, которую вывели из себя расшумевшиеся дети.

Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Женщина сначала спокойно сидела за столиком и пила спиртное. Но чуть позже она стала оскорблять сидевшего напротив ребенка.

За мальчика заступилась мать. Видя конфликт между женщинами, охранники вывели мать 6-летнего посетителя. Мальчик остался наедине с Макаровой.

Та начала бить несовершеннолетнего. Позже ребенок рассказал: «Она меня душила и била шапкой. Она держала за капюшон и била». Женщина также кричала, чтобы мальчик не попадался ей на глаза.

После нападения у ребенка психологическая травма: он боится взрослых женщин и не отходит от матери. Родительница заявила, что куртка и сам сын после атаки были в крови, а на шее остались следы от ногтей Макаровой.

У супруги хоккеиста своя версия событий: она отрицает все обвинения. Женщина заявила, что ссадины у ребенка появились в результате драки детей между собой.

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