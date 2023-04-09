Сына Ксении Новиковой из «Блестящих» избил школьник

14-летний сын бывшей солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой был избит в школе. Мирон находится в больнице, врачи диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму и перелом кисти руки.

Адвокат певицы Маргарита Гаврилова рассказала, что одноклассник Мирона плохо высказался о внешности Ксении, а мальчик вступился за мать и заставил его извиниться. Школьник извинился, но после уроков решил отомстить.

По словам Ксении, подросток занимается либо вольной борьбой, либо самбо. Он догнал Мирона, напал сзади, повалив на землю, и жестоко избил. Мирон ударился головой и не мог сопротивляться.

Юрист отмечает, что родители нападавшего подростка предлагали помощь с лекарствами и извинялись, но Ксения Новикова намерена добиваться справедливости в суде.

«Мы будем взыскивать моральный и материальный вред, причиненный ребенку. Судя по всему, они не горят желанием оплачивать. Придется решать дело в суде. Я предлагала решить все в досудебном порядке, но никакого конструктивного предложения не услышала», — пояснила Гаврилова.

Ранее мы писали, что врачи прооперировали Ксению Новикову с онемевшими конечностями