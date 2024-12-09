«Жестокое преступление»: что может грозить отцу, который отрезал 10-летнему сыну мизинец и поджег квартиру
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Отец, который отрезал мизинец 10-летнему сыну и поджег квартиру, может получить пожизненное наказание. Об этом сайту «Страсти» заявил адвокат Тимур Харди. Случившееся в очередной раз поднимает тему домашнего насилия: не только в отношении женщин, но и несовершеннолетних, уверены адвокат Харди, а также правозащитница Светлана Грачева.
Напомним, в Смоленске мужчина отрезал ребенку палец за непослушание. Затем запер в трехкомнатной квартире и поджег, мальчик скончался. На лице умершего обнаружили сильные синяки. 51-летний отец ребенка задержан. Известно, что он пять лет воспитывал сына один, мать умерла. Погибший учился в третьем классе.
Адвокат Харди допустил, что мальчик систематически подвергался издевательствам дома.
«Обнаружение тела мальчика на пожаре со следами физических истязаний свидетельствует о том, что в отношении несовершеннолетнего ребенка было совершено преступление. Также не исключено, что речь может идти о совершении систематических преступлений против ребенка.
В данном случае необходимо проверить взрослых, с которыми проживал мальчик. В их отношении могут быть возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 117 «Истязание», 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а не исключено, что и 105 УК РФ «Убийство». По первой статье максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы, по второй - до 15 лет, по третьей - вплоть до пожизненного.
Данное жестокое преступление заставляет нас еще более внимательно взглянуть на проблему домашнего насилия в Российской Федерации. Часто в России данный вопрос игнорируется, правоохранительные органы предпочитают не реагировать на жалобы до тех пор, пока не случается страшное.
На мой взгляд, каждое такое преступление – очередной сигнал законодателям, чтобы они обратили более пристальное внимание на совершенствование российского законодательства в направлении противодействия домашнему насилию, в том числе в отношении женщин и несовершеннолетних. Ведь каждый случай домашнего насилия приближает совершение более жестоких преступлений относительно уязвимых категорий нашего населения», - уверен Харди.
Тимур Харди
Адвокат
Правозащитница Светлана Грачева считает, что за убийство ребенка с особой жестокостью родитель должен лишаться права выйти по УДО.
«Домашнее насилие в отношении несовершеннолетних детей своими родителями, сопряженное с издевательствами, убийством с особой жестокостью, набирает обороты. Нужно радикально принимать меры, вносить поправки в Уголовный и Уголовно- процессуальный кодексы РФ, чтоб за убийство ребенка с особой жестокостью у родителя, который это совершил, не было шансов выйти по УДО. Я считаю, надо давать максимальный срок. Возможно, тогда мы не увидим такую ужасающую статистику по данному роду преступлений», - утверждает Грачева.
Светлана Грачева
Правозащитница
Ранее она прокомментировала преступление в отношении 12-летнего мальчика в Кузбассе, где отчим изувечил пасынка и распорол ножом губу, а потом пытался сшить сам наживую.