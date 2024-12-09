«Жестокое преступление»: что может грозить отцу, который отрезал 10-летнему сыну мизинец и поджег квартиру

«Обнаружение тела мальчика на пожаре со следами физических истязаний свидетельствует о том, что в отношении несовершеннолетнего ребенка было совершено преступление. Также не исключено, что речь может идти о совершении систематических преступлений против ребенка.

В данном случае необходимо проверить взрослых, с которыми проживал мальчик. В их отношении могут быть возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 117 «Истязание», 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а не исключено, что и 105 УК РФ «Убийство». По первой статье максимальное наказание составляет до 7 лет лишения свободы, по второй - до 15 лет, по третьей - вплоть до пожизненного.

Данное жестокое преступление заставляет нас еще более внимательно взглянуть на проблему домашнего насилия в Российской Федерации. Часто в России данный вопрос игнорируется, правоохранительные органы предпочитают не реагировать на жалобы до тех пор, пока не случается страшное.

На мой взгляд, каждое такое преступление – очередной сигнал законодателям, чтобы они обратили более пристальное внимание на совершенствование российского законодательства в направлении противодействия домашнему насилию, в том числе в отношении женщин и несовершеннолетних. Ведь каждый случай домашнего насилия приближает совершение более жестоких преступлений относительно уязвимых категорий нашего населения», - уверен Харди.