Ребенка экстренно госпитализировали в реанимацию: сожительница деда отпинала его внучку-младенца

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в Курске. По подозрению в совершении преступления задержана 44-летняя местная жительница, передает РЕН ТВ.

11-месячную девочку принесла к дедушке ее мать. Женщина оставила дочь с пожилым родственником, а сама ушла по делам. Сожительница деда по какой-то причине напала на ребенка и жестоко избила его.

После истязания плачущая девочка оказалась выброшена курянкой в подъезд. Соседи вызвали полицию. Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Женщина, которая совершила нападение, попала в отделение. На вопрос о том, что произошло, она не смогла ответить, так как была слишком пьяна.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали инцидента. Также решается вопрос об избрании меры пресечения курянке.

Ранее в Ленобласти обнаружили тело задушенной восьмимесячной девочки. Ее мать по какой-то причине перестала выходить на связь.