Ребенка доставили в больницу с леденцом в мозге

В китайской провинции Гуандун шестилетний мальчик упал, когда ел леденец, и получил серьезную травму. Об этом пишет портал Need to Know.

В конце марта ребенок гулял с родителями, во время прогулки ему купили леденец на бамбуковой палочке. Несовершеннолетний принялся есть его прямо на улице, споткнулся и упал, продолжая держать леденец во рту. Юный китаец завыл от боли, родители вызвали скорую, и его забрали в больницу. Там специалисты установили, что 12-сантиметровая бамбуковая палочка проткнула небо и вошла в основание черепа мальчика.

Компьютерная томография показала, что палочка также пробила одну из вен ребенка. Он был переведен в отделение нейрохирургии, где его экстренно прооперировали. Операцию проводил хирург Гуо Шаолэй. Медик успешно извлек палочку, сохранив все неврологические функции у пациента.

Уточняется, что риски во время подобной операции крайне высоки. Так, любая ошибка могла привести к сильному кровотечению или необратимым повреждениям мозговой ткани. К настоящему моменту мальчика уже выписали и отправили домой.

