«Развод чистой воды»: мать-одиночка из Тюмени обвиняет салон-красоты в обмане на 150 тысяч рублей

Жительница Тюмени побывала в косметологической клинике на пробной процедуре, а вернулась домой с незапланированным кредитом в 150 тысяч рублей. Мать-одиночка поделилась своей неприятной историей с журналистами, чтобы другие не повторили ее ошибок. Об этом сообщается на сайте 72.RU.

Девушка по имени Эльвира рассказала, что сотрудницы местной косметологической клиники звонили и упорно приглашали ее посетить пробную процедуру для проведения диагностики состояния кожи. Но она так и не состоялась. Когда жительница приехала, то ей предложили комплекс процедур, который «только сегодня можно оформить со скидкой в 50%». До этого посетительница всегда внимательно читала все отзывы на покупки, но тут согласилась.

«Говорили, что рассрочку на 2 года в банке нужно оформить сразу, не раздумывая. Подписала договор на 150 тысяч рублей. Непонятно, как это произошло: какое-то помутнение рассудка», – говорит собеседница.

Клиентка отмечает, что находится в разводе и воспитывает дочь, которая учится в младших классах. Она работает фотографом. По ее словам, 150 тысяч рублей – большая для нее сумма.

В тот момент Эльвира все-таки продолжила посещать клинику и делала это около полутора месяцев. По ее словам, эффекта это не принесло. Она задумалась о том, что ее обманывают. Поэтому решила расторгнуть договор и вернуть деньги.

«Поняла, что это развод чистой воды», – говорит она.

Подруга, работающая юристом, посоветовала ей написать отказное письмо. Его даже приняли в клинике и обещали дать ответ через 10 дней. В ответном письме указали, что девушку не заставляли подписывать договор, но готовы принять товар обратно, если он не был вскрыт.

Эльвира говорит, что дорогостоящую сыворотку для лица использовали во время процедур, поэтому упаковка была вскрыта. По условиям выходило, что продукт вернуть нельзя. Девушка уверена, что клиника просто оформила кредит на ее имя.

«Причем в заключенном договоре вообще ни слова не сказано о процедурах. Это купля-продажа препарата за 150 тысяч рублей. Никакой информации о сыворотке я не нашла, и сколько она стоит — тоже. Но явно меньше, чем за сколько ее продали мне», – пожаловалась клиентка.

Теперь девушка планирует обратиться в полицию и суд. Она отметила, что в юридической компании ей сказали, что правда на ее стороне.

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