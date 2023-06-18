Модель Влада Антропова впала в кому после ринопластики

26-летняя Влада Антропова прибегла к пластическому вмешательству. Изменение формы носа закончилось для девушки комой.

Модель легла под нож хирурга в частной клинике «Жуковка» на Рублевке. Сначала ринопластика прошла успешно, девушка вышла из-под наркоза. Однако ночью состояние пациентки ухудшилось, и она потеряла сознание.

На данный момент Влада находится в коме. Ее доставили в государственную больницу. Брат модели отметил, что врачи дают хорошие прогнозы, но девушка на ИВЛ.

Отмечается, что врачи клиники, где проходила ринопластика, пока не дают комментариев.

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