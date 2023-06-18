16:12, 18 июня 2023
1 мин.
Модель Влада Антропова впала в кому после ринопластики
Пластическая операция на Рублевке закончилась трагедией: модель Влада Антропова в коме.
26-летняя Влада Антропова прибегла к пластическому вмешательству. Изменение формы носа закончилось для девушки комой.
Модель легла под нож хирурга в частной клинике «Жуковка» на Рублевке. Сначала ринопластика прошла успешно, девушка вышла из-под наркоза. Однако ночью состояние пациентки ухудшилось, и она потеряла сознание.
На данный момент Влада находится в коме. Ее доставили в государственную больницу. Брат модели отметил, что врачи дают хорошие прогнозы, но девушка на ИВЛ.
Отмечается, что врачи клиники, где проходила ринопластика, пока не дают комментариев.
Ранее мы писали, что случилось с Татьяной Булановой после свадьбы.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Галина СьюТеги: