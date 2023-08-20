Разрыв селезенки, перелом ребер, куча гематом: подростки дерзко попросили сигарету у мужчины и избили его

В Перми компания подростков совершила убийство: юноши набросились на мужчину, который отказался дать им сигарету. После избиения мужчина скончался. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, пишет Life.ru.

Конфликт между 37-летним мужчиной и мальчиками 2006 года рождения произошел на остановке в Орджоникидзевском районе города. Юноши, по словам очевидцев, подошли ко взрослому и его приятелю, чтобы попросить сигарету. При этом несовершеннолетние вели себя крайне резко. Получив отказ, они разозлились и набросились на мужчину. Они избили жертву до такой степени, что медики зафиксировали у пострадавшего разрыв селезенки, перелом ребер и многочисленные гематомы. Спасти изувеченного жителя Перми не удалось — он умер по пути в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростков спустя некоторое время. При этом юноши, находясь в отделении полиции вместе с родственниками погибшего, смеялись и улыбались им. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье группа подростков избила сверстника прямо на улице. Конфликт произошел из-за порванных кроссовок.