Перед храмом проводятся реанимационные действия: молния ударила в посетителей парка «Патриот»

Медики скорой помощи делает все возможное, чтобы спасти пострадавших в результате непогоды посетителей парка «Патриот» в Подмосковье. В группу людей ударила молния, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, пострадавшие из-за случившегося находятся в критическом состоянии. Врачам приходится проводить реанимационные действия прямо перед храмом на площади.

Молния ударила в группу людей около двух часов дня. Двое мужчин упали после этого и не поднимались. Женщина, которая шла неподалеку, пришла в себя. О ее состоянии пока точной информации нет. По словам очевидцев, всего молния ударила в том месте несколько раз.

Ранее в Ленобласти 24-летний парень умер в дачном душе из-за удара током. Это случилось спустя сутки после женитьбы.