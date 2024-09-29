Разозлился из-за собаки: пьяница избил мать погибшего бойца СВО в российском городе

Объявился еще один неадекват, нападающий на пенсионерок. На этот раз пожилую женщину избил пьяный мужчина в Тюмени.

52-летняя женщина рассказала, что на нее напали, когда она гуляла с собакой. Жительница Тюмени зашла в магазин вместе с животным за батарейками. Продавцы не возражали против питомца. На кассе, по словам россиянки, стоял мужчина с несколькими бутылками водки, и от него пахло перегаром. Покупатель прошел без очереди, но его отказались обслуживать. Тогда он начал с криками возмущаться, почему в магазине собака, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В итоге агрессивный мужчина ждал женщину с собакой у входа. Сначала он накинулся на собаку, а когда пенсионерка попыталась защитить питомца, досталось и ей. В больнице у пострадавшей зафиксировали ушибы. Она обратилась в полицию с требованием найти неадеквата.

У женщины был сын, он погиб в зоне СВО, где был старшим лейтенантом. Сослуживцы приезжали к его матери и рассказывали о мужчине как об отважном бойце.

Недавно похожий случай произошел в Ульяновске. Неизвестный мужчина ударил трижды кулаком по лицу пенсионерку, торговавшую цветами у входа в магазин.