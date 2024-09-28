«Подлеца найдут»: кто мог избить беззащитную бабушку, торговавшую цветами в Челябинске

В Челябинске мужчина трижды ударил кулаком по лицу бабушку, торговавшую цветами. Предположительно, это мог быть сын пожилой женщины.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, бабушку зовут Валентина. Несколько лет она овдовела и теперь живет с сыном иждивенцем. Выращивание цветов стало любимым хобби пожилой женщины — она их регулярно продает у входа в магазин.

Местные жители рассказали изданию, что ее мог ударить 37-летний сын-иждивенец. Он редко выходит на улицу и живет на деньги матери.

Напавшего на женщину мужчину уже неделю ищут полицейские. Валентину больше не видели у входа в магазин, хотя раньше она приходила торговать каждый день.

Избиение пенсионерки вызвало большой резонанс в Сети. Случившееся прокомментировал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отметил, что от увиденного у него «сжимается сердце». Народный избранник заверил: рецидивиста обязательно найдут.

«Подлеца найдут — сомнений нет. Причем, я уверен, что полиции ещё придется посоревноваться в скорости поимки с местными жителями», — написал он.

До этого в Ленобласти пенсионерки устроили стрельбу из-за грибов и ягод в лесу.