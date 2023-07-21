Разозлили детские слезы: пьяный мужчина выбросил с третьего этажа чужого ребенка

В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина выбросил с третьего этажа чужого ребенка. 37-летний житель был собутыльником няни, которая должна была следить за полуторагодовалой девочкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, жительнице понадобились услуги няни, она наняла женщину, чтобы та присмотрела за ее маленькой дочерью. Женщина сидела с ребенком, а после решила сходить с ним в гости к соседу, квартира которого находилась на третьем этаже. Там они употребляли спиртные напитки.

В какой-то момент девочка начала плакать, что не понравилось мужчине. Он выбросил ее с балкона. Малышка чудом выжила. СМИ пишут, что она была госпитализирована с переломом. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Отмечается, что идет допрос свидетелей случившегося. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Расследование начато по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге. Там нетрезвый мужчина выкинул из окна общежития годовалого ребенка. Пока мать ребенка спала, ее сожитель взял на руки мальчика и выкинул его из окна. После случившегося пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу.