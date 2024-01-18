Всему виной разлитый суп: зачем девочка метнула нож в младшего брата в Подмосковье

Появились новые подробности конфликта 11-летней девочки с младшим братом в Балашихе, который закончился метанием ножей. Выяснилось, что причиной гнева старшей сестры стал разлитый суп.

Старшую сестру попросили накормить девятилетнего брата ужином. Дети сели есть в половине десятого. Девочка налила тарелку супа мальчику и отошла порезать хлеб. В этот момент ребенок неосторожным движением опрокинул тарелку и разлил ее содержимое по всему столу.

Разозлившись, сестра начала ругаться на братика, а он кричал на нее в ответ. В порыве гнева она бросила в него кухонный нож, которым резала хлеб. Лезвие вошло прямо в грудь мальчика. Сестра, осознав, что натворила побежала к соседям и вызвала скорую помощь, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Когда на место приехали медики, они увезли раненого мальчика в больницу. Ему сделали операцию, сейчас жизни ребенку ничего не угрожает. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее отец детей признался, что между ними действительно были ссоры, но до метания ножей до этого случая не доходило.