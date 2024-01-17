Отец рассказал о ссорах младшего сына с сестрой, которая вонзила нож в грудь мальчика

Отец девочки, вонзившей нож в младшего брата, решил рассказать подробности ссоры. Напомним, что все произошло в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает телеканал «360».

Между 14-летней школьницей и ее девятилетним братом произошел конфликт, который чуть не закончился гибелью ребенка. СМИ пишут, что девочка метким броском вонзила нож ему в грудь.

Отец детей признался, что между братом и сестрой действительно были ссоры. Но не до такой степени. Мальчик рассказал родителю, что сестра кинула в него нож.

«Они постоянно дурковали, но чтобы ножами — я такого не замечал. Ну, бывает, укусил кто-то друг друга, такое было. Но чтобы за нож браться — нет», – поделился мужчина.

По словам отца ребят, на данный момент мальчик госпитализирован и находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Сейчас его перевезут „вертушкой“ в московский медицинский центр. Будет шов 10 миллиметров, а так вроде все нормально», — заключил родитель.

Ранее мы писали о том, что в Крыму ученик пятого класса был госпитализирован после конфликта с учителем на уроке. Все произошло в стенах учебного заведения. Родители сообщили журналистам, что на уроке математики разгорелся конфликт, и учитель ударил пятиклассника. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали сотрясение мозга.