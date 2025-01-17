Разошлись швы, стала гноиться рана: гражданка Норвегии чуть не умерла в клинике Тимура Хайдарова после липосакции

Гражданка Норвегии сделала липосакцию в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова и чуть не умерла. У женщины разошлись швы и стала гноиться рана.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, операция стоила 1,3 млн рублей. Пациентка утверждает, что документов об оплате ей не выдали.

Источник пишет, что клиентку оперировал врач без высшего медицинского образования, он имел квалификацию «сестринское дело». После операции у женщины началось гнойно-септическое заболевание.

Клинику проверят. Ранее после операции там умер продюсер Петр Гаврилов, однако учреждение продолжило работать. Известно, что вдова подала в суд на журналистку Ксению Собчак. Ведущая выпустила ролик, в котором с врачами обсуждала случившееся.