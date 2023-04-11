«Разорвана куртка, выдраны волосы»: в Екатеринбурге матери детсадовцев устроили драку

В екатеринбургском детском саду в районе Светлый мама семилетнего мальчика устроила драку с другой родительницей. По предварительной информации, конфликт разгорелся из-за сломанных очков ребенка. Об этом сообщает E1.ru.

Муж пострадавшей рассказал, что на его жену набросились из-за того, что их дочь якобы поломала оправу другого детсадовца, толкнув его. Выдвигающая обвинения начала кричать и требовать, чтобы ей оплатили ремонт очков, а затем и вовсе начала наносить удары.

«Моей супруге нанесены телесные повреждения, разорвана куртка, выдраны волосы. Всё это зафиксировали камеры наблюдения, но заведующая запись мне не дает», - поделился супруг одной из женщин.

Потасовкой в детском саду заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. На данный момент кадры, на которых запечатлена драка, изучает полиция, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено правовое решение. К слову, руководство дошкольного учреждения отказалось комментировать ситуацию.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина издевается над сыном-инвалидом. Ролик попал к сотрудникам правоохранительных органов, и сейчас проходит проверка матери ребенка.