Разогнал технику и включил лопасти: водитель комбайна устроил погоню за детьми в поле

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя комбайна в Красноярском крае, который разогнал технику, включил лопасти и направил ее на детей в поле. В результате случившегося едва не погиб мальчик, передает kp.ru.

Работник совершил опасный маневр в начале августа в Краснотуранском районе. Недалеко от села Джирим компания подростков мирно косила траву. В это же время с работы возвращался 55-летний комбайнер на спецтехнике. Увидев несовершеннолетних, он подумал, что те балуются, и решил прогнать хулиганов с поля.

Водитель включил лопасти машины и направил ее в сторону детей. Почти все ребята, почуяв опасность, разбежались. На месте остался лишь один 12-летний мальчик. Он заметил комбайн слишком поздно.

Все могло закончиться трагедий, если бы мужчина не остановил технику в нескольких метрах от несовершеннолетнего. В итоге мальчику потребовалась помощь психолога, а в отношении работника было возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.

Ранее в Красноярске местный житель напал на 14-летнего подростка на детской площадке. У мальчика диагностировали разрыв мочевого пузыря после того, как незнакомец бросил в него самокат.