Кинул в него самокат: мужчина напал на подростка из-за отказа уйти с детской площадки

В Красноярске мужчина избил 14-летнего подростка прямо на детской площадке. Врачи обнаружили у ребенка разрыв мочевого пузыря. Мать пострадавшего раскрыла детали случившегося в беседе с телеканалом «360».

По словам женщины, ребенок уже прошел лечение, психологически он не закрылся и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Мальчику диагностировали тупую травму живота и непроникающий разрыв мочевого пузыря.

Подросток пришел с приятелями на детскую площадку возле дома. В это время там работали сотрудники, предположительно, управляющей компании. Мать мальчика утверждает, что ребят начали нецензурно выгонять.

«При том, что они сразу сказали, что не будут кататься на каруселях», – уточнила она.

Затем к детям подошел мужчина, он же и замахнулся на 14-летнего подростка. В ответ на это мальчик распылил перцовый баллончик. Тогда житель Красноярска кинул в него самокат.

«Ребенок сам не помнит, упал ли он, или его повалили на землю. Потом нападавший уперся ногой в брюшную полость и начал пытаться наносить удары сыну по голове. Он просто вдавил его», – передает женщина.

Мать пострадавшего добавила, что узнала о возбуждении уголовного дела по факту случившегося в новостях. При этом лично она такой информацией не обладает, следователи с ней не связывались.

Ранее мы писали, что в Челябинске женщина чуть не задушила чужого ребенка на детской площадке.