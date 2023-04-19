Размозжило и оторвало: в Махачкале 4-летний мальчик прокатился на эскалаторе и лишился пальцев

В Дагестане в одном из торговых центров произошел печальный инцидент с участием маленького ребенка. 4-летний мальчик ехал на эскалаторе, когда его кисть размозжило и оторвало. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, ЧП случилось в ТЦ по проспекту Имама Шамиля в Махачкале 18 апреля. Травму мальчик получил в результате некорректной работы конструкции. Малыша экстренно госпитализировали, но, к сожалению, все равно оказалось уже поздно. Его пальцы не подлежали восстановлению, и их пришлось ампутировать.

Операция прошла удачно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, и ему ничего не угрожает. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что дети нередко травмируются на эскалаторах. Так, в январе в Москве подросток оказался в больнице, так как его голова застряла между конструкцией и стеклянными панелями, которые отделяли второй этаж. Мальчику сильно травмировало лицо, но все-таки врачам удалось его спасти.

Ранее во Владивостоке прооперировали девушку с 25-сантиметровым ножом в голове. Пациентка прибыла в больницу в сознании и даже разговаривала, несмотря на лезвие в черепе.