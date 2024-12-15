Разломались напополам: в Керченском проливе потерпели крушение два танкера

Огромное черное пятно образовалось в Керченском проливе. Это произошло после крушения двух танкеров. Их разломали напополам волны, передает Telegram-канал Mash.

«Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» столкнулись с проблемой суден, которые в 1990-е превращали из полноценных танкеров в класс «река — море». Самоделы, по данным СМИ, были крайне опасны. Так, согласно статистике, 1097 человек, работавших на этих судах, умерли за последние 30 лет.

После крушения «Волгонефть-212» в море образовалась пятно. В воде оказались несколько тонн мазута. Сейчас на место инцидента спешат спасатели. На танкерах по-прежнему остается экипаж.

Ранее яхта с более чем 30 туристами на борту затонула у берегов Египта. Часть пассажиров удалось вытащить, а поисками остальных занимаются спасатели.