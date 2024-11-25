Часть пассажиров нашли, поиски остальных продолжаются: яхта с более чем 30 туристами затонула у берегов Египта

Возле берегов Египта прогулочная яхта с туристами на борту потерпела крушение. Судно ушло на дно. Часть людей удалось спасти, а еще часть ищут спасатели, передает портал Al-Youm as-Sabia.

Журналисты узнали об инциденте от местных властей. На корабле находился 31 человек. Пассажирами были туристы из разных стран. Помимо них, на борту были 14 членов экипажа.

Сейчас в районе бедствия проводится спасательная операция. В российском посольстве, по данным 360.ru, прокомментировали крушение яхты. Оказалось, что у сотрудников дипломатической миссии нет информации гражданах РФ на борту морского судна.

Ранее сообщалось, что в Австралии 60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы спасти ему жизнь. Мужчина упал в расщелину со скалы, после чего у него застряла конечность в камнях. Другого способа вытащить мужчину у сотрудников экстренных служб не было.