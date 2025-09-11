Разгромили ограждение и похитили песок: вандалы осквернили могилу бойца СВО

В Калининградской области неизвестные разграбили могилу бойца СВО на глазах у матери военнослужащего. Об этом сообщает «Инфо24».

Как рассказала изданию супруга погибшего, вандалы осквернили памятник, разгромили ограждение и похитили предназначенный для установки монумента песок.

Вандализм произошел 9 сентября на кладбище в районе поселка Линево Правдинского района. По словам женщины, свидетелем неправомерных действий стала мама участника спецоперации, которая видела, как на территорию заехал микроавтобус. Она сперва приняла его за спецтранспорт ритуальной службы.

«Могила находится у дороги, и со стороны дома ее видно. Пока все уточняли, они (вандалы, — прим. ред.) успели скрыться. Свекровь бежала, конечно, побыстрее, чтобы успеть хотя бы что-то как-то, но не успела ничего сделать. Свекор уже вечером приехал. Я крайний раз была у мужа неделю назад с детьми, там еще шла подготовка к установке памятника. Сейчас залили бетоном, началось изготовление. И вот такое произошло», — рассказала жена погибшего бойца.

Ее супруг погиб в апреле этого года в зоне СВО.

Ранее могилы бойцов СВО вандалы также разгромили в Новосибирской области.