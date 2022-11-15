Раздроблены кости: 8-летнюю москвичку спасли после удара лошади в голову

В Липецкой области восьмилетняя девочка оказалась в детской областной больнице после того, как ее ударила лошадь копытом в голову. Инцидент произошел, когда москвичка была в гостях у родственников в другом городе. Об этом сообщает GOROD48.ru.

Ребенка доставили в медучреждение, где сделали рентген. Он показал, что у пациентки раздроблены лицевые кости. Хирургам с помощью своих профессиональных знаний удалось восстановить ей череп.

Главврач больницы Сергей Голобурдин рассказал, что сейчас ее жизни ничего не угрожает. Но впереди девочку ждут еще несколько косметических операций.

Пользователи Сети обсуждают, как такое могло произойти. Но подробности случившегося пока неизвестны. Некоторые посоветовали родителям рассказывать детям о том, как необходимо вести себя рядом с животными.

«Какой ужас! Мы в свое время знали технику безопасности по русским народным сказкам – не подходи к лошади сзади – ударит копытом. В восемь лет ребенок уже должен понимать, что такое опасность», – пишут в соцсетях.

Ранее мы писали о жуткой истории, которая произошла в Иркутской области. Там учителя положили в пакетик оторванный детский палец.