Раздевал детей и делал «спортивный массаж»: школьница обвинила тренера по самбо в домогательствах

В Мурманске 15-летняя школьница обвинила 56-летнего тренера по самбо в домогательствах. Она заявила, что на протяжении нескольких лет мужчина приставал к своим ученицам. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, наставник предлагал девочкам «спортивный массаж», для которого им нужно было снять одежду. Затем спортсмен якобы начинал трогать подопечных. О том, что это происходило, одна из пострадавших рассказала матери спустя 2,5 года. Школьница утверждает, что тренер домогался ее, когда ей было 13 лет.

Признаться родителям несовершеннолетняя решила, когда поговорила со своим молодым человеком. Находясь на сборах в Геленджике, она позвонила родным, а те обратились в полицию.

Тренера задержали. Однако на данный момент его коллеги и другие ученики отрицают, что он мог домогаться девочек. Сын спортсмена признался, что его отец больше 25 лет в профессии, и за это время не было скандалов. Близкие мужчины предполагают, что бойфренд школьницы просто приревновал ее к наставнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее школьница из Москвы рассказала о домогательствах учительницы.