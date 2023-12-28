Раздетых мать и ребенка нашли в Екатеринбурге замерзающими на крыльце подъезда
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В Екатеринбурге мать и ее сына нашли замерзающими на крыльце подъезда. Женщина просила о помощи.
Подробности приводит РЕН ТВ.
Мать с сыном нашли 27 декабря – они находились на крыльце подъезда босиком и без верхней одежды. Замерзающих людей обнаружил брат женщины, проживающей в том доме.
Жительница рассказала, что женщина «ползла на коленках раздетая» и кричала «Помогите». Мужчина завел их в подъезд и пригласил домой, чтобы согреться. Оттуда им вызвали скорую. Ребенка увезли в детскую больницу, а мать – во взрослую.
По словам жительницы, женщина находилась в «бессвязном состоянии».
Инцидентом занялась полиция. Она установит обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Кирове многодетная мать родила двоих малышей и тут же утопила их в раковине. Остальные дети в этот момент спали. Женщине удавалось скрывать беременность от семьи.