passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
СЛУЧИЛОСЬ
16:51, 28 декабря 2023
1 мин.

Раздетых мать и ребенка нашли в Екатеринбурге замерзающими на крыльце подъезда

Раздетых мать и ребенка нашли в Екатеринбурге замерзающими на крыльце подъезда

© Freepik

В Екатеринбурге мать и ее сына нашли замерзающими на крыльце подъезда. Женщина просила о помощи.

Подробности приводит РЕН ТВ.

Мать с сыном нашли 27 декабря – они находились на крыльце подъезда босиком и без верхней одежды. Замерзающих людей обнаружил брат женщины, проживающей в том доме.

Жительница рассказала, что женщина «ползла на коленках раздетая» и кричала «Помогите». Мужчина завел их в подъезд и пригласил домой, чтобы согреться. Оттуда им вызвали скорую. Ребенка увезли в детскую больницу, а мать – во взрослую.

По словам жительницы, женщина находилась в «бессвязном состоянии».

Инцидентом занялась полиция. Она установит обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кирове многодетная мать родила двоих малышей и тут же утопила их в раковине. Остальные дети в этот момент спали. Женщине удавалось скрывать беременность от семьи.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия Караева
Теги:
мать
сын
происшествие
Новости партнеров
О чем говорят