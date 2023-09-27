Раздели и заставляли лаять: в Челябинске задержали троих мужчин, издевавшихся над мигрантом

В Челябинске трое мужчин вывезли мигранта в лес, раздели его и заставили лаять, об этом сообщает 74.ru.

Видео с истязаниями мужчины выложили в соцсетях сами злоумышленники. На кадрах видно, как двое молодых людей сначала избивают мигранта, пока он сидит в машине. После этого пострадавшего раздевают и голого привязывают к дереву, угрожая пистолетом.

Позже мужчине накинули на шею петлю из веревки будто поводок и заставили лаять. В соцсетях кадры издевательств объяснили тем, что мигрант хотел встретиться с 15-летней девочкой для знакомства. Однако правоохранителям удалось выяснить, что это не более, чем выдумка. На самом деле от лица ребенка писали скинхеды, которые готовили ловушку.

«‎Это была провокация. Они писали с фейкового аккаунта от лица девушки. Этот [мигрант, - прим.ред.] клюнул», — рассказал источник.

Троих подозреваемых 17, 18 и 20 лет задержали. Все они живут в Челябинске, нигде не учатся, не работают. С ними проводятся следственные действия.

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