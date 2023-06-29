Раздавала новые вещи умершего: появились подробности о приемной матери шестилетнего мальчика из Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга поделилась с Lenta.Ru подробностями о приемной матери умершего шестилетнего мальчика. Стало известно, что опекун раздавала вещи сына.

Знакомая семьи рассказала, что они недалеко живут и часто переписывались по поводу детских вещей. Приемная мать раздавала новые вещи уже умершего сына людям из сообщества.

Более того, есть информация, что приемная мать работала в школе семейного образования вместе с мужем. Они были учредителями заведения. Опекунша преподавала биологию и географию. Среди коллег она пользовалась популярностью, все отзывались о ней хорошо. Отец после февральских событий уехал, однако, узнав о смерти сына, начальство решило вернуть его домой.

Также стало известно, что шестилетний ребенок умер еще в декабре прошлого года. Приемная мать все это время скрывала факт смерти сына от структур, занимающихся вопросами опекунства. Ничего не подозревая, они не предприняли никаких мер для установления всех условий жизни мальчика в семье.

Опекунша была задержана. В ходе допроса она сообщила, что мальчика купала в ванной 13-летняя сестра, когда женщины не было рядом. Если случившееся — несчастный случай, тогда мать погибшего будет обвиняться лишь в сокрытии смерти.

Ранее мы также сообщили, как удалось отыскать тело мальчика в гараже.