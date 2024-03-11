Разборки с бутылкой в руках: пьяный актер «Уральских пельменей» сцепился с подростками в метро

Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов сцепился с подростками в переходе в метро в Екатеринбурге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

58-летний артист гулял в компании девушек в одном из самых популярных заведений Екатеринбурга в ночь с 9 на 10 марта. После звезда юмористической программы начал гулять по городу с приятелем и бутылкой алкоголя в руке. В районе станции «Геологическая» он начал ругаться с подростками, которые заявили, что якобы просто шли мимо и захотели снять артиста на видео.

При этом Соколов утверждает, что парни сказали какое-то оскорбление девушке. Актер начал угрожающе идти на подростков и якобы ударил одного из них. Они, в свою очередь, попросили «убрать» от них агрессивного юмориста и не вырывать их телефон.

Приятель Соколова добавил, что парни могли специально спровоцировать актера. Их просили уйти домой и не лезть к ним.

На видео, опубликованном в Сети, актер танцует в компании девушек у барной стойки.

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