«Понял, что это все реально»: звезда «Уральских пельменей» Ершов рассказал о желании баллотироваться в президенты

Актер Сергей Ершов признался, что хотел баллотироваться в президенты. Его к этому подталкивал знакомый, даже подготовил программу, но звезда «Уральских пельменей» не решился участвовать в гонке.

Ершов неоднократно в беседе с прессой и фанатами говорил о том, что интересуется политикой. Однако в нее он старается не лезть, так как понимает, что не является человеком, предназначенным для этой сферы. По словам артиста, политики – это люди, которые в первую очередь умеют красиво говорить, а не делать, а у него такого навыка нет.

Однако однажды Сергей чуть не стал кандидатом в президенты РФ. Его пригласил к себе на ужин друг и предложил ему поучаствовать в выборах.

«Он принес вот такую программу, все по пунктам расписано, с чего начать, какой там электорат, как там все поддерживается, откуда брать деньги. Я понял, что это все реально, он мне все расписал», - рассказал артист в интервью Андрею Пределину на YouTube.

Впрочем, товарищ все-таки не смог убедить Ершова. Хотя, когда актер смотрел дебаты, он представлял, что мог бы тоже в них участвовать. Правда, по его словам, его бы там «вынесли сразу».

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