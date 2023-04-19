Разбилась насмерть: акробатка упала во время выступления с мужем в Китае

Китайская акробатка разбилась насмерть во время выступления с мужем. Трагедия произошла 17 апреля в деревне под городом Сучжоу в восточной провинции Анхой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

В социальных сетях распространилось видео падения. На кадрах видно, что женщина без страховки держится за мужа, который, в свою очередь, висит на кусках ткани. Автокран поднимал пару. В один момент акробатка не удерживается и падает.

CNN утверждают, что девушка скончалась по пути в больницу. Подчеркивается, что власти назвали произошедшее несчастным случаем.

Кроме этого, сообщается, что страховки не было, чтобы выступление «выглядело настоящим». Правда, пользователи Интернета не согласились с такой позицией.

«Какими бы квалифицированными ни были исполнители, всегда будут ошибки», – цитирует комментаторов телеканал.

Отмечается, что компанию-организатора перформанса собираются наказать по закону.

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