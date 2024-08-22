Разбил Mercedes-Benz AMG A35 за 4 млн рублей: экс-боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в ДТП на территории родного Дагестана. Спортсмен в результате аварии выжил. О его состоянии пока ничего не сообщается, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Мокаев передвигался вместе с другом на Mercedes-Benz AMG A35, стоимость которого примерно составляет 4 млн рублей. Машина улетела в кювет после столкновения — ее обнаружили там очевидцы.

Иномарка серьезно пострадала, сам же боец, судя по всему, нет. Очевидцы помогли ему выбраться из автомобиля, после чего Мокаев попросил их не фотографировать его.

В последнее время для спортсмена все складывается не так удачно. Не так давно его исключили из UFC за переговоры с другой организацией. За спортсмена вступился его друг, бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов закрыл долг перед ФНС. Он задолжал государству 302 млн рублей.