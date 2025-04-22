Растерзавшая сотрудника Мариупольского зоопарка тигрица недавно родила

Тигрица, растерзавшая сотрудника в зоопарке Мариуполя, недавно родила. Несмотря на это, мужчина все равно зашел внутрь к хищнику.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе, Алексей приехал работать в зоопарк Мариуполя из Крыма. У мужчины уже был опыт взаимодействия с хищниками. Он знал, что тигрица недавно родила, и к ней нужен особый подход, но все равно пренебрег мерами безопасности.

Крики растерзанного мужчины услышала другая сотрудница. Правда, она не смогла ему помочь. По данным издания, звери зоопарка всегда были голодными, их кормили дешевыми замороженными полуфабрикатами. Хлипкие замки в клетках перематывали проволокой.

Сотрудники зоопарка рассказали, что им было страшно за посетителей. Из-за экономии руководства животные могли в любое время вырваться из вольеров.

В 2023 году Мариупольский зоопарк обстреляли ВСУ. В результате погибли пять верблюдов, три ламы, четыре страуса и восемь обезьян.

Напомним, тигрица набросилась на сотрудника зоопарка во время кормления. Мужчина не убедился, что хищница заперта.