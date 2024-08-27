Расстройство с признаками шизофрении: что показали анализы выбросившего в окно жену и ребенка москвича

В организме жителя Москвы Александра Липатова, выбросившего с 16-го этажа жену и годовалого сына, не нашли следов алкоголя и наркотиков. Медики диагностировали у мужчины острое психотическое расстройство с признаками шизофрении, осложненное нарушением когнитивных функций.

Как пишет Telegram-канал Mash, в крови Липатова обнаружили только следы антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

В настоящее время мужчину перевели в психиатрическую больницу. Он находится в состоянии острого психоза, поэтому допросить его пока невозможно.

Как выяснил канал, пациент жалуется на тревогу и страх. Он заявил, что в последнее время много работал и практически не спал. Накануне перед трагедией у Александра появилась навязчивая мысль о том, что за ним следят. Всю ночь он не мог уснуть, а утром услышал голоса, которые говорили, что его жена — демон, а ребенок — сын сатаны.

При этом стало известно, что проблемы с психикой были у мужчины давно. Еще до переезда в Москву пять лет назад Липатов лечился в психбольнице в Барнауле.

Напомним, 25 августа Липатов выбросил жену с грудным ребенком из окна 16-го этажа в ЖК в Москве. После мужчина стоял на подоконнике без одежды и выбрасывал оттуда различные вещи. Приехавших на место полицейских он не пускал в квартиру.

Ранее сообщалось, что мужчина впал в кому. Когда в квартиру ворвались силовики, финансист лежал на полу без сознания. Его погрузили на носилки и отправили в больницу на скорой помощи.