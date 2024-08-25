Раскрыто состояние мужчины, выкинувшего из окна ребенка и жену

Сбросивший жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже финансист Александр Липатов впал в кому. У него сильнейшее отравление, сообщают источники Kp.ru.

Когда в квартиру ворвались силовики, финансист лежал на полу без сознания. Его погрузили на носилки и отправили в больницу на скорой помощи.

«У него сильнейшее отравление. Он в коме», — говорит источник издания.

Внутри квартиры, где произошло случившееся, полный погром. Александр рвал и ломал все, что ему попадалось под руку. При этом на кадрах видно, что семья жила в достатке — это доказывает свежий ремонт, хорошая мебель.

Оперативники обнаружили странный рисунок. На нем изображено что-то наподобие Солнечной системы, но солнце подписано как «мозг». Вокруг него указаны разные слова, из которых выбивается фраза «Мне есть, что сказать». Предположительно, его нарисовал мужчина.

Следователи возбудили дело о двойном убийстве. Его расследованием занимается прокуратура Москвы.

Напомним, Александр перебрался семь лет назад в Москву из Барнаула. Сначала он работал в отделении ЦБ по Алтайскому краю, а после мужчину повысили. Карьерный рост давался ему тяжело. По некоторым данным, Липатов страдал неврозами.