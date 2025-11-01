Расстроился из-за проигрыша футбольной команды: в Москве вынесли приговор блогеру, который выкинул кота в окно

Блогер-художник и графитчик Иван Лебедев, известный под псевдонимом Namer, получил срок за жестокое обращение с животными. Он выбросил своего кота в окно, передает Telegram-канал МК: срочные новости.

В марте этого года Иван опубликовал видео, в котором показал, как избавляется от домашнего питомца. Он сбросил кота с четвертого этажа. Причиной такого поведения стало то, что животное в очередной раз сломало лоток. Кроме того, блогер расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Через некоторое время Namer записал еще одно видео. В нем он показал, что питомец жив. Однако Лебедев не смог избежать суда и наказания. За жестокое обращение с домашним животным он получил полтора года лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима.

