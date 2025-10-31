Аяз Шабутдинов выслушал приговор, держа за спиной книгу «Любовь во время чумы»

Блогер Аяз Шабутдинов приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель выслушал приговор спокойно, держа за спиной книгу Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы».

О приговоре сообщил Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Пресненский районный суд Москвы признал Шабутдинова виновным в совершении 113 преступлений. Частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Перед приговором Шабутдинов выступил с последним словом, в котором рассказал о выплате компенсации пострадавшим. По словам осужденного, он не хотел зла и искренне собирался помочь людям, а также верит в образование. Мама Шабутдинова работала в школе.

На суде присутствовали ученики и некоторые пострадавшие, а также родные бизнесмена. Жена просила пустить в зал, но ей, по всей видимости, отказали. Коуч вел себя спокойно, переглядывался с адвокатом и держал в руках роман Маркеса.

