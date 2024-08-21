Расстрелянная ВСУ беременная в Судже закрыла собой от пуль двухлетнего сына

Беременная женщина, в упор расстрелянная ВСУ в Курской области, закрыла собой от пуль двухлетнего сына. У ребенка три осколочных ранения, но он остался жив.

Подробности привел муж погибшей Артем Кузнецов.

По его словам, у ребенка были ранения от кузова автомобиля – не стекол, а металла, который разрывали пули. Они чуть-чуть не достали до почки.

Мужчина считает, что жена закрыла собой ребенка, который находился на заднем сиденье автомобиля.

«Я думаю, она просто прикрывала телом своим тело сына», - поделился Кузнецов с ТАСС.

Семья эвакуировалась из Куриловки Курской области на двух машинах. Первым ехал глава семейства: он видел одного украинского солдата, но говорит, что по ощущениям было несколько, так как шел «град пуль». Женщина ехала в ста метрах от машины мужа, но не успела проскочить. Она была на втором месяце беременности.

Когда семья проехала обстреливаемый участок, мужчина повез родных в больницу и на руках занес супругу в хирургию.

«Тело находится там, где я ее вот этими вот руками своими откачивал, ей делал массаж сердца», - сказал мужчина.

Ранее семья просила помочь с вывозом тела для захоронения.