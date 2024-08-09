Находится в обесточенном морге: семья застреленной под Курском беременной попросила помочь с вывозом тела

Беременная жительница Курской области погибла в результате атаки украинских бойцов. Она попала под обстрел. Сейчас тело россиянки находится в обесточенном морге. Ее семья просила помочь вернуть труп для последующего захоронения, передает «РБК Черноземье».

По словам родственников, беременная девушка пыталась эвакуироваться из обстреливаемого Суджанского района в Курск на машине. Транспорт попал под обстрел украинских военных. Будущая мать получила ранение и врезалась в машину, за рулем которой был ее супруг.

После этого пару расстреляли в упор бойцы ВСУ. В итоге девушка умерла. Ее труп сейчас находится в районной больнице. Прямой возможности вывезти оттуда тело нет, поэтому мать погибшей обратилась к властям за помощью.

Ранее артист эстрады Владимир Винокур прокомментировал решение ВСУ «пойти на Курскую область». Он назвал действия украинских военных ошибкой.