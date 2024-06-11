Расстреляли возле дома: экс-мэр Купянска Харьковской области умер в больнице

Врачи не смогли спасти бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Он умер, не приходя сознание, в больнице, передает Telegram-канал Mash.

Чиновник оказался в медучреждении после совершенного на него покушения. Геннадия расстреляли неизвестные прямо возле дома в Старом Осколе. Нападение было совершено 8 июня.

Получив огнестрельные ранения, Мацегора выжил. Для оказания необходимой помощи его экстренно доставили в Москву. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь пациента, но их старания оказались тщетны.

По данным Mash, после переезда в Россию Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

Ранее сообщалось, что застреливший скейтбордиста в Москве мужчина находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ.