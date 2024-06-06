Киллер, застреливший скейтбордиста в Москве, лежит в реанимации с отеком мозга

Застреливший скейтбордиста в Москве мужчина, по данным Telegram-канала Mash, находится на данный момент в реанимации и подключен к ИВЛ. Источник сообщил, что во время задержания его ранили, и сейчас он в тяжелом состоянии.

Mash узнал, что подозреваемый получил несколько огнестрельных ранений. Одна пуля прошла навылет через голову, остальные застряли в теле. Сообщается, что у киллера отек мозга, и он лежит в больнице.

Напомним, что жертвой злоумышленника стал 34-летний бывший скейтер. Он подкараулил его у подъезда 6 июня, стал стрелять. А когда мужчина попытался убежать, он его догнал и добил контрольным выстрелом.

Предварительно, киллером является 35-летний москвич. Он работал в онлайн-магазине и раньше уже попадал в поле зрения полиции. У него есть судимость за незаконный оборот наркотиков. Ему дали 4 года условно.

Ранее появилась информация, что стрелок из Москвы имел при себе мачете, бинокль и автомат. При задержании он до последнего оказывал сопротивление, выпустил 15 пуль.