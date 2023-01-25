Расстреляли окна и ранили сына: в Подмосковье покушаются на жизнь известного блогера

В подмосковном городе Воскресенск в ночь с 23 на 24 января были расстрелены окна квартиры 42-летней блогерши-общественницы. Женщина проживает вместе с сыном. 24-летний молодой человек был ранен в ходе нападения осколком стекла.

Сообщается, что сын известной блогерши вместе с мамой легли поздно вечером спать в разных комнатах. В 5:30 утра он проснулся в своей спальне из-за странных звуков – он услышал хлопки и звон бьющегося стекла. Также у него ощутимо болела левая стопа.

Сначала пострадавший ничего не понял, но, включив в комнате свет, увидел следы от пуль в окне. Они же были на потолке и шкафу. Проследив за траекторией выстрелов, стало понятно, что стрелки стояли на улице и целились в кухонное окно.

Испуганные жильцы сразу сообщили о нападении в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов было выяснено, что пули принадлежали 9 мм оружию. Пока неизвестно, было ли это простое хулиганство или же покушение. Но склоняются все-таки ко второму варианту, так как ранее 42-летняя блогерша уже получала угрозы в свой адрес, а входную дверь ее квартиры неоднократно обливали краской.

Молодого человека отправили в больницу после ранения, а полиция продолжила расследование. Сейчас по факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

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