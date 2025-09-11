«Расследованием занимается один шериф»: отец убитого на Burning Man россиянина обратился к президенту США

Отец россиянина, убитого в США во время фестиваля Burning Man, обратился к американскому президенту Дональду Трампу с просьбой помочь в расследовании.

Его слова цитирует ТАСС.

Мужчина напомнил, что с момента совершения преступления прошло уже достаточно времени, но к следствию до сих пор не подключились федеральные службы. Тем временем расследованием занимается только местный шериф, а преступник до сих пор не найден.

«Уважаемый господин президент! Как отец, вы должны понимать мои чувства сейчас. На грандиозном международном фестивале, прошедшем на территории вашей страны, было совершено убийство моего сына Вадима, гражданина другой страны, России. 10 дней прошло, дело получило международную огласку. Однако расследованием занимается один местный шериф», — высказался мужчина.

Родитель 37-летнего Вадима Круглова призывает подключить к разбирательству ФБР. Для этого нужно прямое указание президента США.

Кроме отца погибшего россиянина до американских властей вот уже несколько дней пытается достучаться подруга самого Вадима София Щербакова. Также девушка открыла денежный сбор, пытаясь собрать сумму, необходимую для транспортировки тела Круглова в Россию.

Ранее другие участники Burning Man выдвинули свои версии гибели россиянина во время фестиваля.