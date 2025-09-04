«Маньяк размахивал ножом»: появились версии гибели россиянина на фестивале Burning Man в Неваде

Участники фестиваля Burning Man-2025 в Неваде выдвинули версии, кто мог убить россиянина Вадима Круглова. Об этом пишет Kp.ru.

Трагическая гибель 37-летнего жителя Омска во время ежегодного фестиваля потрясла всю Америку. Молодого человека сперва объявили пропавшим без вести, но позже его тело нашли в луже крови. Что именно случилось с Вадимом Кругловым, пока точно не установлено. Полиция продолжает расследование.

Друзья Вадима назвали свою версию. По их словам, омич стал жертвой конфликта с другим мужчиной во время файер-шоу. Однако другие участники Burning Man вспомнили несколько инцидентов, которые могли быть связаны с настоящим убийцей.

«После того, как скульптура сгорела, какой-то сумасшедший прибежал в наш лагерь и стал с криками “Дайте мне выпить!” носиться вокруг костра. Мы страшно напугались, но мимо проезжал фургон с баром, и мужик погнался за ним. Я переживал за водителей и бармена», — рассказал один из очевидцев.

Названа и другая версия. Еще один свидетель передал слова мужчины, летевшего с фестиваля из Рино в Денвер.

«Виновником был мужчина, который весь день пил, а потом сказал: “Я убийца!”, зашел в свой дом на колесах. Этот маньяк выскочил оттуда, размахивая ножом», — рассказал он.

По его словам, далее мужчина побежал искать полицию, а когда вернулся с правоохранителями, жертва была уже зарезана.

