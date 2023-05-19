Рассказ ужасов довел московскую учительницу детского сада до увольнения

Учительницу Анну уволили из московского частного детского сада после написанного, и опубликованного рассказа ужасов. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на социальные сети женщины.

Уволенная учительница оставила запись в своем микроблоге, где рассказала об этой ситуации.

«Меня уволили из школы и детского сада, где я проработала больше года, за то, что я позволила себе увлекаться хоррорами и написать рассказ в этом жанре. Точнее, написать, издать и озвучить», – отметила она.

Женщина добавила, что причину увольнения можно свести к заключению: «таким здесь не место».

Уточняется, что ее рассказ был опубликован в антологии «Самая страшная книга 2023» издательства АСТ в октябре 2022 года. Автор сборника Михаил Парфенов описал произведение как мрачную историю, которая затрагивает тему преследований, абьюза и буллинга. Также бывшая учительница детского сада администрировала паблик во «ВКонтакте», посвященный фильмам в жанре хоррор.

«Анна в этой ситуации изначально не стала скандалить, а отнеслась с пониманием, пошла навстречу — закрыла доступ к своей странице», – сказал Парфенов.

Он добавил, что она проявила себя неконфликтным человеком. Но ее все равно уволили.

«Причем ясно было обозначена причина — вы, мол, не такая, у вас с головой не все в порядке, вы можете быть опасны для детей», — заключил автор.

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