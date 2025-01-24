Распускал руки: что известно о задержанном за домогательства физруке из Подмосковья

10-летняя девочка из подмосковного Дмитрова обвинила в домогательствах учителя по физической культуре. Родители школьников встали на защиту педагога. Ученицы рассказали, что физрук и раньше распускал руки, но делал это шутя.

Ученицы подтвердили, что порой физрук мог их хлопнуть по пятой точке, но без какого-либо контекста. На поведение мужчины не обращали внимания, списывая все на особенности характера, пишет mk.ru.

Источник в школе также рассказал, что случай с домогательством был не первым конфликтом педагога и школьницы. 15 января мужчина якобы в шутку поднес к ее лицу нож и сказал, что ему больше нравятся девочки с одним ухом. Перепуганная ученица рассказала об этом классному руководителю, которая передала информацию завучу. После этого ее одноклассница стала снимать странные действия учителя в раздевалке на видео — этот ролик и стал поводом для уголовного преследования.

Некоторые из родителей, чьих детей обучал физрук, отказались верить в случившееся. Они подписывают петицию в пользу того, что обвинения в отношении работника школы выдуманы.

Ранее в Мытищах многодетный отец на протяжении года насиловал 15-летнюю школьницу.