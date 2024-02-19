Девочке в этом году должно исполниться 26 лет: следователи 15 лет ведут поиски школьницы

Сотрудники Следственного комитета пытаются установить местонахождение школьницы из Омска, которая бесследно исчезла еще в 2008 году. Сейчас девушке уже должно быть 26 лет.

15 лет назад, в апреле, несовершеннолетняя вышла из образовательного учреждения и отправилась домой, передает РИА Новости. Родители, так и не дождавшись ребенка, обратились за помощью в полицию. Стражами порядка и волонтерами были организованы поиски школьницы, которые в итоге ни к чему не привели.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что рядом с образовательным учреждением видели странного мужчину, наблюдавшего за детьми. А через некоторое время обнаружили телефон девочки. Устройство было разбито, и на нем не осталось никаких отпечатков предполагаемого убийцы или похитителя.

После долгих поисков было принято решение приостановить работу из-за отсутствия зацепок и улик. Тогда родители девочки обратились в Следственный комитет России, который с 2022 года продолжает выяснять судьбу пропавшей жительницы Омска.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 29-летний шурин известного блогера Яна Топлеса. Молодой человек опубликовал информацию об этом на странице в социальной сети.