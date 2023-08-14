Полез с поцелуями: 60-летний повар пытался развратить девочку-подростка в детском лагере
60-летний повар пытался развратить 15-летнюю девочку в детском лагере.
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В Челябинской области 60-летний повар пытался развратить коллегу-подростка в детском лагере. Мужчина полез к 15-летней девочке с поцелуями, но та оттолкнула его.
Подробности сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в городе Усть-Катав. Пожилой мужчина и 15-летняя девочка работали на кухне – они готовили питание для отдыхающих в лагере детей.
В одну из смен мужчина заявил, что между ними может быть нечто большее, после чего хотел поцеловать подростка. Девочка не ответила взаимностью.
В лагере не смогли прокомментировать случившееся – руководство заявило, что «в первый раз такое слышит».
Тем временем ситуацией занялись следователи. Однако комментировать что-либо в региональном СК отказались.
Ранее учителя в Челябинской области обвинили в изнасиловании 8-летней школьницы. По предварительной информации, он вывез девочку на машине в лес, поставил на колени и надругался.