Полез с поцелуями: 60-летний повар пытался развратить девочку-подростка в детском лагере

В Челябинской области 60-летний повар пытался развратить коллегу-подростка в детском лагере. Мужчина полез к 15-летней девочке с поцелуями, но та оттолкнула его.

Подробности сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Усть-Катав. Пожилой мужчина и 15-летняя девочка работали на кухне – они готовили питание для отдыхающих в лагере детей.

В одну из смен мужчина заявил, что между ними может быть нечто большее, после чего хотел поцеловать подростка. Девочка не ответила взаимностью.

В лагере не смогли прокомментировать случившееся – руководство заявило, что «в первый раз такое слышит».

Тем временем ситуацией занялись следователи. Однако комментировать что-либо в региональном СК отказались.

Ранее учителя в Челябинской области обвинили в изнасиловании 8-летней школьницы. По предварительной информации, он вывез девочку на машине в лес, поставил на колени и надругался.